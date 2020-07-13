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Haberler Spor Terim’den 2 değişiklik

Terim’den 2 değişiklik

G.Saray , A.Gücü karşısında son oynadıkları Alanya maçına göre kadroda iki değişiklik yaptı.

Terim’den 2 değişiklik
Giriş Tarihi: 13.7.2020

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü karşısında, takımını deplasmanda 3-1 mağlup oldukları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına göre iki değişiklik yaparak sahaya sürdü. Sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Ryan Donk ve Mariano Filho'nun yerine, altyapı patentli genç oyuncu Emin Bayram ile sarı kart cezası sona eren Marcelo Saracchi ilk 11'de sahaya çıktı. Öte yandan Fatih Terim, MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de altı Türk futbolcuya şans verdi. Sarı-kırmızılı İstanbul temsilcisinde, birçok yabancı futbolcu sakatlık veya cezası nedeniyle başkentte forma giyemedi.

TÜRK YILDIZLAR SAHADA
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Radamel Falcao, Mario Lemina, Ryan Donk ve cezalı olan Sofiane Feghouli'nin yokluğunda Ankaragücü karşısında altyapıdan Emin Bayram'ın yanı sıra Okan, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük mücadele etti.

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