Akhisarspor Süper Lig için kenetlendi

TFF 1. Lig'de üst üste 4. galibiyetini Boluspor'u deplasmanda 1-0 yenerek alıp Play-Off'u garantileyen Akhisarspor, normal sezonun son haftasına direkt Süper Lig umuduyla girdi. Bu galibiyetle ligin son haftasına Altay'ı deplasmanda 1-0 yenerek 59 puana ulaşan ikinci sıradaki Erzurumspor'un 2 puan, Ümraniyespor engelini 3-2'yle aşan 58 puandaki üçüncü Adana Demirspor'un 1 puan gerisinde dördüncü giren Akigo, son hafta Keçiörengücü'nü evinde yenip rakiplerinin takılmasını bekleyecek. Akhisarspor'un Süper Lig'e direkt çıkması için Erzurumspor'un son hafta evinde Ümraniyespor'a yenilmesi, Adana Demirspor'un da yine iç sahada İstanbulspor'a takılması gerekecek.