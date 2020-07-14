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Haberler Spor Alpaslan’da geri sayım

Alpaslan’da geri sayım

Alpaslan’da geri sayım
Giriş Tarihi: 14.7.2020

Göztepe'nin en çok adından söz ettiren futbolcusu Alpaslan Öztürk'ün geleceği ise merak konusu oldu. Sarıkırmızılı ekiple 1 yıl daha mukavelesi bulunan 26 yaşındaki savunmacı ile F.Bahçe, Başakşehir ve G.Saray ilgilenirken, yönetimin iyi bir bedel karşılıında Alpi'yi satması bekleniyor.

SÖZLEŞME UZATMASI İSTENECEK
Yönetimin öncelikle sözleşme uzatma teklifi yapacağı Alpaslan Öztürk'ün ayrılmayı kafasına koyduğu ve transferi için kolaylık isteyeceği belirtildi. Gençlerbirliği maçında takımın tek golünü atan futbolcu, savunmada forma giymesine rağmen gol sayısını 7'ye yükseltti.

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