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Haberler Spor Altınordu, Giresun’u yendi rahat nefes aldı

Altınordu, ’u yendi rahat nefes aldı

Altınordu, Giresun’u yendi rahat nefes aldı
Giriş Tarihi: 14.7.2020

TFF 1. Lig'de evinde Giresunspor'u 3-1 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Altınordu, sezonun son haftasına küme düşme stresini ortadan kaldırarak girmenin rahatlığını yaşıyor. Tarihinde 14. kez karşılaştığı Giresunspor'u ilk defa dize getiren İzmir temsilcisi, cuma günü derbide konuğu olacağı Menemenspor karşısında prestij mücadelesi verecek. Altınordu'da özellikle sözleşmesi sona erecek oyuncuların sergileyeceği performans teknik heyetin transfer politikasına yön verecek. Kırmızı-lacivertlilerde stoper Sinan, sarı kart cezalısı durumuna düşerek sezonu kapattı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Sıkıntılı bir sezon geçirdik ama sonu mutlu oldu" dedi.

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