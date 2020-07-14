Asamoah’a kanca

G.SARAY yönetimi, Fenerbahçe'nin kadrosuna atmak istediği Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ı transfer etmek için harekete geçti. Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2018 yılı yaz transfer döneminde oyuncu ile prensipte anlaşan Cim Bom, oyuncunun son anda Inter'i tercih etmesiyle amacına ulaşamamıştı. İtalyan ekibinde mutlu olmadığını belirten 31 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe bu kez gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Futbola ülkesinin Liberty Professionals altyapısında başlayan Asamoah, AC Bellizona, Torino ve Udinese formalarını terletmesinin ardından 2012 yılında 18 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer oldu. Bu sezon İnter formasıyla 11 maçta görev alan Ganalı yıldız, 899 dakika süre aldı ve 1 asist kaydetti.