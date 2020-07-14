Başakşehir fırsat tepti

Süper Lig'de lider Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a yenilerek Trabzon'un kaybettiği haftada şampiyon olma şansını kaybetti: 4-3. 1. dakikada Edin Visca'nın köşe vuruşunda top altıpas üzerinde Konyasporlu Faruk Miya'nın eline çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını işaret etti. 3'de kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Edin Visca, topu filelere göndererek takımını deplasmanda öne geçiren isim oldu: 0-1. 20'de Alper'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Faruk Miya uçarak vurdu ve topu ağlara göndererek skora denge getirdi: 1-1. 27'de Hadziahmetovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali, penaltı noktası yakınlarından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı: 2-1. 45+1'de Hadziahmetovic'in şutunda Başakşehir savunmasına çarpan topu Miya tamamladı: 3-1.

GOLLER PEŞPEŞE GELDİ

70'TE Visca'nın ortasında, topun Demba Ba'ya gelmesine engel olmak isteyen Volkan Fındıklı topu kendi ağlarına gönderdi: 3-2. 77'de Visca'nın pasını son anda oyun alanında tutan Caiçara'nın ortasını arka direkte bulunan Elia ağlara gönderdi: 3-3. 85'te Robinho'nun kaptırdığı topla başlayan Konyaspor atağında Jonsson'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Skubic, golü attı: 4-3. Karşılaşmayı Konyaspor 4-3 kazandı.