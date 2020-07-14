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Haberler Spor Beşiktaş sahaya santrforsuz çıktı

Beşiktaş sahaya santrforsuz çıktı

Beşiktaş sahaya santrforsuz çıktı
Giriş Tarihi: 14.7.2020

Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ileri uçta 4 kanat oyuncusuyla mücadele etti. Burak Yılmaz ve Kevin Prince Boateng, sakatlığı nedeniyle BtcTurk Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemedi. Kasımpaşa maçında attığı son dakika golüyle galibiyeti getiren Güven Yalçın ise yedekler arasında maça başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, hücum hattında daha çok kanatlarda görev yapan futbolcuları Lens, Boyd, Diaby ve N'Koudou ile gol aradı. Sergen Yalçın, altyapıda yetişen 4 oyuncuyu maç kadrosuna aldı. Yalçın, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat ve Kartal Kayra Yılmaz'ı kadroya dahil etti.

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