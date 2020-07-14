Bucaspor’da deprem

TFF 3. Lig 1. Grup'ta liglerin tescil edilmesinin ardından Play-Off oynamaya hak kazanan 1928 Bucaspor'da finaller öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde başkan Cihan Aktaş, teknik direktör Ersin Aka ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Aka'nın yerine sportif direktör Tolga Doğantez'i takımın başına getirdiklerini belirten Aktaş, "Amacımız kupaya ulaşmak. Oyuncularımız kaliteli, birçok defa Play-Off oynamış veya şampiyonluk görmüş isimler. Böyle bir kadroya sahip olduğumuz için şanslıyız. Önümüzdeki mücadelelerde de Tolga hocamıza güveniyoruz. Kendisi Türk futbolunda çok önemli görevler yaptı. Futbolda böyle ayrılıklar doğal" dedi.

TOLGA DOĞANTEZ 4. TEKNİK ADAM

SEZONA Ercümend Coşkundere ile başlayan İzmir temsilcisi 4. haftada takımı Nihat Balan'a emanet etti. Ancak Aktaş, 10 maç sonra Ersin Aka'yı dümene getirdi. Ersun Aka, görevde olduğu süreçte takımı Play-Off'a taşıdı. Ersin Aka'nın yerine gelen Tolga Doğantez de sarılacivertli ekibin bu sezon 4. teknik adamı oldu.