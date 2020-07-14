Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon umduğunu bulamayarak maddi yönden büyük çöküş yaşadı. Ligde üst üste kazandığı 8 maçla şampiyonluk yarışına ortak olan, ancak pandemi sonrası ise bekleneni veremeyerek oynadığı 8 karşılaşmada 4 yenilgi, 4 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, gelirlerden de oldu. Takımlar federasyondan puan primi olarak her galibiyet için yaklaşık 3 milyon TL kazanılırken, İstanbul temsilcisi son 8 karşılaşmadaki kayıpları ile 18 milyon TL'yi kasasına koyamadı.

CİM BOM'DA SORUNLAR ÇOK

Pandemi nedeniyle tüm kulüplerdeki gibi mali açıdan Galatasaray'da da sorunlar yaşanırken, bu kayıplar da yönetimin elini kolunu bağladı. İstan-bul ekibinin şampiyonluğun ardından Şampiyonlar Ligi hayali de suya düştü ve buradan da 50 milyon Euro kay-betti. Yeni sezon öncesi birçok oyun-cusuyla yollarını ayırmayı planlayan yönetimin, gelir kaybının ardından transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Kulislerde tec-rübeli teknik direktör Fatih Terim'in başkanlığa soyunduğu konuşulmaya başlandı. Sarı-kırmızılı yönetimin ise ligin bitmesinin ardından yeni yol haritasını çizeceği öğrenildi.



CİM BOM'DA KALE DÜŞTÜ!

Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray'da kale de düştü. Kaptan Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında formayı devralan genç eldiven Okan Kocuk, oynadığı 6 karşılaşmada 14 gol yedi. Yönetimin yeni sezon öncesi Uruguaylı kaleci Muslera'nın yerini doldurmak için Başakşehir'de forma giyen Volkan Babacan ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Bu arada yönetimin, Feghouli, Adem Büyük, Saracchi, Jimmy Durmaz, Ryan Babel, Linnes ve Falcao ile yola devam etmeyeceği ifade edildi.



ARDA TURAN GALATASARAY'DA

Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer alan Arda Turan, yuvasına geri döndü. Tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı ekiple 1+1 yıllık anlaşma sağladığı ve yıllık 1 milyon Euro ücret alacağı belirtildi. 33 yaşındaki futbolcunun İstanbul ekibinden maç başına da 25 bin Euro alacağı açıklandı. Takımın kaptanlığını da yapacak olan Arda Turan, Galatasaray'ın şampiyon olması halinde 500 bin Euro bonus ödemesi alacak. Arda Turan, devre arasında Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer almıştı.



BELHANDA'YA ÇİFTE TALİP

Katar kulüpleri Al Rayyan ve Al Duhail yetkilileri Belhanda için G.Saray ile transfer görüşmeleri yapmaya İstanbul'a geldi. Al Rayyan'ın 6.5 milyon, Al Duhail'in ise 6 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Yönetimin ise 8 milyon Euro istediği belirtildi.