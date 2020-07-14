Erol Bulut tamam gibi

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon için teknik direktör Erol Bulut ile anlaşma sağladı. Ersun Yanal'ın ayrılığından sonra Zlatko Dalic, Roger Schmidt, Mircea Lucescu, Manuel Pellegrini, Christoph Daum, Nenad Bjelica ve Abdullah Avcı gibi çok sayıda teknik adamı gündemine alan sarı-lacivertliler, Alanyaspor'la başarılı bir sezon geçiren Erol Bulut'la bir görüşme yaptı. İstanbul ekibinin 45 yaşındaki genç teknik direktörle her konuda anlaştığı belirtildi. 1995-1999 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Erol Bulut, 1 şampiyonluk kazandı. Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yanında antrenörlüğe başlayan Bulut, 3 yıl çalıştıktan sonra Yeni Malatyaspor ile ilk teknik direktörlük deneyimi de yaşadı.