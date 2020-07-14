  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Erol Bulut tamam gibi

tamam gibi

Erol Bulut tamam gibi
Giriş Tarihi: 14.7.2020

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon için teknik direktör Erol Bulut ile anlaşma sağladı. Ersun Yanal'ın ayrılığından sonra Zlatko Dalic, Roger Schmidt, Mircea Lucescu, Manuel Pellegrini, Christoph Daum, Nenad Bjelica ve Abdullah Avcı gibi çok sayıda teknik adamı gündemine alan sarı-lacivertliler, Alanyaspor'la başarılı bir sezon geçiren Erol Bulut'la bir görüşme yaptı. İstanbul ekibinin 45 yaşındaki genç teknik direktörle her konuda anlaştığı belirtildi. 1995-1999 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Erol Bulut, 1 şampiyonluk kazandı. Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yanında antrenörlüğe başlayan Bulut, 3 yıl çalıştıktan sonra Yeni Malatyaspor ile ilk teknik direktörlük deneyimi de yaşadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erol Bulut tamam gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA