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Haberler Spor Hüseyin Cimşir 3 değişiklik yaptı

Hüseyin Cimşir 3 değişiklik yaptı

Hüseyin Cimşir 3 değişiklik yaptı
Giriş Tarihi: 14.7.2020

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, geçen haftaki Antalyaspor maçı kadrosuna göre takımda 3 değişiklik yaptı. Savunma ikilisinden Gaston Campi cezalı olduğu için kadroda yer almazken, Hüseyin Türkmen de maça yedek başladı. Cimşir, orta alanda ise Badou Ndiaye'yi kulübeye çekti, Anthony Nwakaeme'ye şans verdi. Denizlispor'da Hugo Rodallega, Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Ogenyi Onazi ve Olcay Şahan şampiyonluk mücadelesindeki eski takımlarına yeni takımlarıyla kümede kalma hedefiyle rakip oldu.

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