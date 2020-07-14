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üçlük attı

Avrupa hesapları yapan , dün deplasmanda Yeni Malatya’yı tek golle geçti. Siyah-beyazlılara üç puanı getiren golü 50’de penaltıdan Caner attı.

Kartal üçlük attı
Giriş Tarihi: 14.7.2020

Süper Lig'de geçen hafta sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Beşiktaş, dün Y.Malatya deplasmanında tek golle üç puanı kaptı: 0-1. 12.dakikada Beşiktaş savunmasının hatasını iyi değerlendiren Malatya, topu kaptı. Gökhan Töre'nin sağ çaprazdan ceza sahası içinde bulunan Umut'a çıkardı. Umut'un şutu ise üstten auta çıktı. 43. dakikada topla buluşan Hadebe, Beşiktaş'lı oyuncuların arasından çalımlarla geçerek ceza sahası içine girdi ve pasını çıkardı. Bu pozisyonda müsait pozisyondaki Murat topa vurmak isterken yerde kaldı, Beşiktaş savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. 49. dakikada Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Farnolle'un Gökhan'a faul yaptığını tespit etti ve penaltı kararı verdi.

PENALTI SKORU BELİRLEDİ
Topun başına geçen Caner kaleciyi ters köşeye yatırarak takımını öne geçirdi: 0-1. 53'te Güven rakibinden çaldığı topla ceza sahasına girdi, vuruşunda kaleci topa çeldi. 87'de Hafez'in ortasında arka direğe açılan topu Youssouf çıkarttı. Ahmet bu topa gelişine sert vurdu ama top kaleyi bulmadı. Maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

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