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Haberler Spor Kayserispor pes etmiyor

pes etmiyor

Kayserispor pes etmiyor
Giriş Tarihi: 14.7.2020

Süper Lig'de düşme hattından kurtulmak isteyen Kayserispor, evinde 9 kişi olmasına rağmen son dakikalarda bulduğu golle Gaziantep FK'dan puanı kaptı: 1-1 22. dakikada Sousa Junior'un ceza sahası içinden vurduğu şutu, Lung kurtardı. 45'te Maxim'in ortasında Muhammet Demir topu filelerle buluşturdu. Ancak VAR'ı dinleyen hakem, golü geçerli saymadı. 62'de Oğuz'un pasında topla buluşan Maxim topu filelere göndermeyi başardı: 0-1. 76'da Jefferson'un müdahalesiyle yerde kalan Mensah, bu pozisyonda rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. 86'da Pawlowski'yle kafa topuna çıkan Diego, bu pozisyonda rakibine yumruk attı ve kırmızı kart gördü. 90'da Hasan Hüseyin'in ceza sahasına yaptığı Kravets skoru belirledi: 1-1.

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