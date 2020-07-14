Menemen hem puan hem prestij kazandı

TFF 1.Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Bursaspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor sevinç yaşıyor. Teknik direktör Cenk Laleci, zorlu deplasmandan alınlarının akıyla ayrıldıklarını belirterek, "Bizim için pPrestij mücadelesiydi. Bu tür maçları oynamak zordur. Biz çıkıp kendi oyunumuzu oynuyoruz. Aslanlar gibi çıktık oynadık ve belki de kazanabileceğimiz maçtan puan aldık. Bursaspor gibi direkt Süper Lig'i hedefleyen bir takımdan deplasmanda puan almak sevindirici. Oyuncularımı kutluyorum. Gönül isterdi ki biz de Play-Off potasında yer alalım. Tarihimizde ilk kez 1. Lig'de boy gösterdik. Bu takım çok daha büyük işlere imza atacaktır" dedi.