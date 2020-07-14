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Haberler Spor Sergen Yalçın eski takımına rakip oldu

eski takımına rakip oldu

Sergen Yalçın eski takımına rakip oldu
Giriş Tarihi: 14.7.2020

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatya Stadı'na 205 gün sonra rakip olarak çıktı. Sezon başında sarı-siyahlı ekibin başına geçen Sergen Yalçın, Malatya temsilcisi ile son iç saha maçında 21 Aralık 2019'da Rizespor ile karşılaşmıştı. Bu arada Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, maç öncesi takımın kamp yaptığı otelde teknik heyet ve futbolcularla buluştu. Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımı, başarı dileklerinde bulunarak Yeni Malatya Stadı'na uğurladı.

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