Süper Lig coşkusu

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Hatayspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Adanaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek ve bitime 1 hafta kala ligi lider tamamlamayı garantileyerek Süper Lig'e yükselen ilk takım olan Hatayspor bu sonuçla, 53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde etti. Takımı deplasman dönüşü taraftarlar "şampiyon Hatayspor" sloganları ile coşku ile karşılayarak büyük sevinç yaşadılar. Maç sonrası Adana'dan Hatay'a karayolu ile dönen Hatayspor il sınırı olan Erzin ilçe girişinde uzun araç konvoyu eşliğinde karşılandı.

ALTIPARMAK TARİHE GEÇTİ

HATAYSPOR'U şampiyon yapan teknik direktör Mehmet Altıparmak da TFF 1. Lig tarihine geçti. Önceki sezon Erzurumspor'u, geçen sezon da Gaziantep Futbol Kulubü'nü Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak, bu sezon da Hatayspor'u mutlu sona ulaştırdı.