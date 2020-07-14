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Haberler Spor Terim’den Seri hamlesi

Terim’den hamlesi

Terim’den Seri hamlesi
Giriş Tarihi: 14.7.2020

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fulham'dan kiraladıkları Seri'nin takımda kalmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen yönetim, Fildişi Sahilli futbolcuyu ikna ederken kulübüyle de temasa geçildi. Sarıkırmızılılar, 28 yaşındaki yıldız oyuncu için yine kiralama teklifinde bulundu. Seri ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan İngiliz ekibi Fulham, oyuncunun G.Saray ısrarı karşısında köşeye sıkıştı ve Cim Bom'a şartlı 'Evet' dedi. Championship'te ilk iki şansı çok zor olan Londra temsilcisi, Premier Lig için Play-Off oynayacak. Fulham, Premier Lig'e yükselemezse, Seri'nin yeni sezonda G.Saray'da kiralık oynamasına izin verecek.

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