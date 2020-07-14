Ya Çalımbay ya Kocaman

Süper Lig'de pandemi dönemi sonrası oynadığı 6 maçtan da galibiyet alamayan Göztepe'de yönetim operasyon için düğmeye bastı. Teknik direktör İlhan Palut'un Ankaragücü maçı sonrası istifasını kabul etmeyen yönetim, sezon bitiminde genç çalıştırıcı ile yolları ayıracak. Taraftarların eleştiri oklarına hedef olan Palut ile yeni sezona başlayamayacak olan kurmaylar alternatiflerini de belirledi.

SEZON SONU KESİNLEŞECEK

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktör konusunda ilk hedefi ise deneyimli isim Rıza Çalımbay oldu. Şu an Sivasspor'u çalıştıran 57 yaşındaki teknik direktörün kulübüyle sezon sonu vedalaşması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon kulübü Avrupa hedefine götüreceğine inandığı Çalımbay'a resmi teklifini yaparken 'Sezon sonu görüşelim' yanıtı aldı. Yönetim ilk teknik direktörlük dene-yimini Göztepe'de yaşayan Çalımbay'ı tam yetki ile takımın başına getirmeyi planlarken, alternatif olarak da Aykut Kocaman'ı gündemine aldı. 55 yaşındaki deneyimli teknik adamında Göz-Göz'e sıcak bağtığı öğrenildi.

PALUT OLMADI

Göztepe'de Tamer Tuna'nın istifası sonrası 11. haftada takımın başına geçen İlhan Palut, 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi ile 1.23'lük bir puan ortalaması tutturmuştu.



GÖZTEPE İLK GÖZAĞRISI

BEŞİKTAŞ'TA antrenörlük yaptıktan sonra 2001-2002 sezonunda ilk teknik direktörlük deneyimini Süper Lig'de Göztepe'yi çalıştırarak yapan Rıza Çalımbay, yeniden İzmir'e göz kırpıyor. Her fırsatta İzmir'in kariyerinde önemli bir yer edindiğini belirten Çalımbay'ın geçen sezon da yönetime haber gönderdiği ve bedelsiz bile görev alacağını ilettiği iddia edilmişti.



4 KEZ KUPA KALDIRDI

55 yaşındaki deneyimli teknik adam Aykut Kocaman, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla sayısız başarılar elde ettikten sonra teknik direktör olarak da birçok kupa kaldırdı. Fenerbahçe'de bir Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Kocaman, 2017 sezonunda ise Konyaspor'a tarihindeki ilk Türkiye Kupası zaferini yaşatmıştı.

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