Yeni hedef Galatasaray

Süper Lig'de üst üste aldığı başarısız sonuçlarla ligde 10. sıraya kadar gerileyen Göztepe, Galatasaray'ı gözüne kestirdi. Ligin son deplasman maçında kendisi gibi uzun süredir kazanamayan İstanbul ekibiyle cuma günü karşılaşacak olan Göz-Göz'de teknik direktör İlhan Palut orta alanda değişikliğe gidecek. Sakat olan kaleci Beto, Halil, Serdar, Jerome ve Deniz'den yoksun olacak olan Göztepe'de Palut orta alanda Yalçın ve Poko'yu yedek kulübesine çekerek, Napoleoni ve Mossoro ikilisiyle oyuna başlayacak.

ATINÇ FORMAYI KAPTI

Stoperde Atınç'ın performansından memnun kalan sarı-kırmızılılarda Titi'nin bu maçta da yine yedek soyunacağı öğrenildi.