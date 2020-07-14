  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Yeni hedef Galatasaray

Yeni hedef

, ’de yendiği Cim-Bom’u mağlup ederek taraftarının gönlünü almak istiyor.

Yeni hedef Galatasaray
Giriş Tarihi: 14.7.2020

Süper Lig'de üst üste aldığı başarısız sonuçlarla ligde 10. sıraya kadar gerileyen Göztepe, Galatasaray'ı gözüne kestirdi. Ligin son deplasman maçında kendisi gibi uzun süredir kazanamayan İstanbul ekibiyle cuma günü karşılaşacak olan Göz-Göz'de teknik direktör İlhan Palut orta alanda değişikliğe gidecek. Sakat olan kaleci Beto, Halil, Serdar, Jerome ve Deniz'den yoksun olacak olan Göztepe'de Palut orta alanda Yalçın ve Poko'yu yedek kulübesine çekerek, Napoleoni ve Mossoro ikilisiyle oyuna başlayacak.

ATINÇ FORMAYI KAPTI
Stoperde Atınç'ın performansından memnun kalan sarı-kırmızılılarda Titi'nin bu maçta da yine yedek soyunacağı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni hedef Galatasaray haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA