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Haberler Spor Göztepe, Efe Binici ile profesyonel sözleşme imzaladı

, ile profesyonel sözleşme imzaladı

ekiplerinden , ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Göztepe, Efe Binici ile profesyonel sözleşme imzaladı

15.07.2020, 18:22

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2018 yılında altyapıya dahil olan ve bir süredir A takımla antrenmanlara çıkan Efe Binici ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola Koçarlı Belediyespor'da başlayan daha sonra Aydınspor 1923'te forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da 2 maçta mücadele etti.

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