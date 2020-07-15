Göztepe, Efe Binici ile profesyonel sözleşme imzaladı

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2018 yılında altyapıya dahil olan ve bir süredir A takımla antrenmanlara çıkan Efe Binici ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Futbola Koçarlı Belediyespor'da başlayan daha sonra Aydınspor 1923'te forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da 2 maçta mücadele etti.
Efe Binici Profesyonel Oldu✍️— Göztepe Spor Kulübü 🏡 #SeniYalnızBırakmadık (@Goztepe) July 15, 2020
2018 yılında altyapımıza dahil olan, U17 ve U19 Takımlarımızda forma giyen bir süredir ise A Takımımız ile antrenmanlara çıkan oyuncumuz Efe Binici ile 2023-24 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladık.#Göztepe pic.twitter.com/EhKRY5cInA
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