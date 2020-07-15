İşlem tamam

Süper Lig'de bu sezon bekleneni veremeyen Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları başladı. Bir çok futbolcusuyla yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Sivasspor'la sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu Emre Kılınç ile resmen anlaşma sağladı. Sivas ekibinde yıllık 1.5 milyon TL kazanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İstanbul ekibinden 1.5 milyon Euro alacak. Son olarak ligde Fenerbahçe ağlarını havalandırmayı başaran Emre Kılınç, bu sezon Sivasspor'la çıktığı 29 maçta 9 gol 7 asistle oynadı.

TERİM, KADROYU YENİLEYECEK

Bu arada teknik direktör Fatih Terim, stoper, sol bek ve forvet bölgeleri için 3 sürpriz ismi kadroya katacak. Terim sözleşmesi biten Mariano'nun yerine sağ beke Olimpiakos'tan Omar Elabdoulleai'nin transfer edilmesini istedi. Rize'den alınan genç oyuncu Oğulcan Çağlayan'ın yanı sıra 24 Erzincanspor'dan gelen Kerem Aktüroğlu da A takım kadrosuna dahil edilecek.



TERİM'İN GÖZDESİ

Galatasaray, Sivasspor'la sözleşmesi bitecek Emre Kılınç'la her konuda anlaştı. Fatih Terim'in özellikle istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada 9 gol kaydetti. Kılınç, 7 golün pasını da verdi.



SEMİH DÖNÜYOR

Galatasaray yönetimi, Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaşmak için harekete geçti. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu 2017'nin yazında 2 milyon Euro bonservis karşılığı Sparta Prag'a transfer olmuştu. Milli stoper, 2018-2019 sezonunun ikinci devresinde de İstanbul ekibinde kiralık olarak forma giymişti. Yönetimin bir kaç gün içinde İstanbul'a gelecek Semih Kaya ile ön protokol imzalayacağı ifade edildi.