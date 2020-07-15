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Kral sustu Altay durdu

İzmir ekibinin golcüsü Paixao Erzurum önünde bekleneni veremeyince işler ters gitti.

Kral sustu Altay durdu
Giriş Tarihi: 15.7.2020

TFF Birinci Lig'de evinde zirve takipçisi BB Erzurumspor'a 1-0 yenilerek ligin son maçı öncesi Play-Off şansını iyice zora sokan Altay, haftalar sonra gol sevinci yaşayamaktan mahrum kaldı. Ligde 16 Şubat'ta deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-0 yenildikten sonra çıktığı 10 karşılaşmanın hepsinde rakip fileleri sarsma başarısı gösteren siyah-beyazlılar, bu periyotta evinde 5 galibiyet, deplasmanda da 5 beraberlik aldı. Erzurum temsilcisi önünde ise İzmir ekibinin Paixao, Putsila, Kerim ve Kappel gibi gol silahları suskun kalırken, siyah-beyazlı takımın genel performansı da taraftarların tepkisini çekti.

GÖZLER YALÇIN KOŞUKAVAK'TA
Çok kritik bir müsabakada pozisyon üretmekte sıkıntı yaşayan ve durgun bir görüntü sergileyen Altay, isteksiz oyununun sonucunda sahadan eli boş ayrıldı. Cezası nedeniyle 3 maçtır tribünde yer alıp Fenerbahçe ile futbol yapılanmasında yer almak için tekrar görüştüğü iddia edilen teknik direktör Yalçın Koşukavak da sessiz kalması nedeniyle eleştirildi.

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