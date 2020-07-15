KSK kenetlendi

Futbol ve basketbolda taraftarlarını heyecanlandıran, başarı odaklı antrenörleri takımın başına getiren Karşıyaka, voleybolda da takımı aralıksız 10 yıl A Milli Takım'da görev yapan Reşat Yazıcıoğulları emanet ederek gövde gösterisi yaptı. Basketbol A Milli Takım Antrenörü Ufuk Sarıca'yı geçen sezon takımın başına yeniden getiren, futbolda Soner Tolungüç ve Atilla Güneş'le özüne geri dönmeyi başardı. Futbolda 20 Temmuz'da Antalya'da başlayacak Play-Off maçlarına odaklanan Kaf-Kaf'ın kafasında 2. Lig'e çıkmaktan başka düşünce yok.

VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTUYORUZ

KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Camiamızın yüzünü sportif anlamda yere baktırmayacağımıza söz verdik. Bu sözümüzü de yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın üstün gayreti ile tutuyoruz, bundan sonra da tüm takımlarımız şahlanmaya devam edecek" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ