Müthiş kapışma

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon Vedat Muriç, bu sezon ise Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip, Göztepe'nin başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk'ün transferi için girişimlerine başladı. İddialara göre, yeni yapılanma içerisinde olan Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu, Alpaslan'ın transferi için Göztepeli yetkililerle temasa geçerek pazarlık masasına oturdu.

ALBAYRAK HAREKETE GEÇİYOR

Galatasaray'da da ikinci başkan Abdürrahim Albayrak da Alpaslan Öztürk transferini bitirebilmek için imkanları seferber etmiş durumda. Göztepe ile görüşme gerçekleştiren Albayrak bu transferde Fenerbahçe'nin bir adım önüne geçti. Hafta sonu İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Göztepe maçından sonra Abdürrahim Albayrak bu transfere son noktayı koymaya çalışacak.



EMRE BELÖZOĞLU BİTİRMEYE KARARLI

EMRE Belözoğlu da Alpaslan Öztürk transferinin peşini bırakmıyor. Sarı-lacivertli kulübün imkanları doğrultusunda hareket eden Belözoğlu, tecrübeli oyuncuya Fenerbahçe forması giydirmeye kararlı. Göztepe yönetiminin Alpaslan Öztürk'e daha önce dört büyüklerin istemesi halinde transferinde yardımcı olacağının sözünü verdiği öğrenilirken bonservis bedeli olarak 1.5 milyon Euro belirlendiği öğrenildi.



SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR

Haziran 2021'de sözleşmesi bitecek olan Alpaslan için Göztepe 1.5 milyon Euro istiyor. 26 yaşındaki futbolcunun da 750 bin-800 bin Euro veren kulübe imza atabileceği edinilen bilgiler arasında. Tecrübeli orta saha oyuncusu ile Galatasa- Galatasaray daha yakın temas kurmuş durumda. Fenerbahçe'den henüz teklif gitmese de sarı-lacivertlilerin daha yüksek bir ücret önermeye hazırlandığı belirtiliyor. Başakşehir ve Trabzonspor'un da istediği Alpaslan'ın G.Saray veya F.Bahçe'den birisinde oynamak istediği vurgulandı.



GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

SPOR Toto Süper Lig'de bitime iki maç kala hedefsiz kalan Göztepe'de yönetim transfer görüşmelerini erkene çekecek. Sarı-kırmızılılarda Beto'nun yanı sıra, Castro, Jerome, Titi, Mossoro, Napoleoni, Reis, Serdar, Atınç, Berkan, Deniz, Serkan, Soner ve Atakan'ın mukaveleleri son bulacak. Göz-Göz'de Leo sözleşmesini fesih edip kulüpten ayrılmıştı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Serdar Gürler ile Soner Aydoğdu'nun kiralık sözleşmeleri sona eriyor.



KİMLER KALACAK KİMLER GİDECEK

GÖZTEPE'DE yönetim indirim talep ettiği ancak olumsuz yanıt aldığı kaleci Beto, Andre Castro, Titi, Napoleoni'yi ikna etmeye çalışacak. Başakşehir'e geri dönmesi gündemde olan Soner Aydoğdu'nun da bonservisini almak isteyen yönetim sakatlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacak Serdar için İspanya'nın Huesca takımı ile görüşmeleri sürdürüyor. Atınç ile prensipte anlaşan yönetim Berkan ile de yeniden anlaşmak istiyor. Mossoro, Reis, Jerome ve Deniz büyük ihtimalle gidecek.



İLHAN PALUT İLE ŞİMDİLİK DEVAM

MKE Ankaragücü maçından sonra yönetime istifasını sunan ancak kabul edilmeyen teknik direktör İlhan Palut'un sezonun son iki maçında takımın başında olacağı vurgulandı. Ancak yeni teknik direktör için çalışmalara başlayan yönetimin Demir Grup Sivasspor'dan ayrılacağı öğrenilen Rıza Çalımbay ve boşta olan Aykut Kocaman ile görüşeceği öğrenildi. Yönetim takımın başında bir antrenör varken başka bir teknik adamla görüşmenin etik olmayacağı görüşünde.