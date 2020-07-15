Trabzon’dan harakiri

Dört puan üstündeki Başakşehir'in Konyaspor'a mağlup olduğu hafta Denizlispor'a yenilen Trabzonspor bitime 2 maç kala şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Ligde öne geçtiği 6 maçta 14 puan kaybeden bordo-mavililer Denizli'de de aynı kabusu yaşadı. Zorlu deplasmanda Ekuban'ın golüyle öne geçen Trabzonspor birçok gol fırsatını kaçırdığı maçta Sacho ve Estupian'ın golleriyle yıkıldı. Bordo-mavili ekip böylece bu sezon sezon öne geçtiği 12 maçta tam 27 puan kaybetti. Bu maçlarda Ünal Karaman ile 14 puan, Hüseyin Çimşir ile ise 13 puan kaybedildi.

AYNI SKORLA YENİLDİ

Trabzonspor söz konusu 12 maçın 9'unu beraberlikle tamamlarken 3'ünde de mağlup oldu. Bordo-mavililer sezonun ilk maçında da evinde 1-0 öne geçtiği Denizlispor maçını 2-1 kaybetmişti. Trabzonspor Ünal Karaman'ın bu sezon görevde olduğu süre içinde 17 maçta, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken Çimşir ile 15 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor kalan haftalarda Konya ile evinde, Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.



ÇİMŞİR'LE DEVAM KARARI

Denizlipor deplasmanında alınan 2-1'lik yenilginin ardından lider Başakşehir'le aradaki puan farkını 1'e indirme şansını kaybeden Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, maçın ardından yönetime istifasını sundu. "Hata varsa futbolcunun değil benim hatamdır. Demek ki bu işi beceremedim" diyen Çimşir ile görüşen başkan Ahmet Ağaoğlu, "Biz sana güveniyoruz. Önümüzde bir de kupa finali var. Seninle devam etmek istiyoruz" deyince buzlar çözüldü.