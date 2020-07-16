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Akigo ‘Süper’ olacak

Akhisarspor Teknik Direktörü , “Az da olsa direkt çıkma şansımız var. Son ana kadar bu yarışı kovalayacağız. Akhisar’a şampiyonluk yakışır” dedi.

Akigo ‘Süper’ olacak
Giriş Tarihi: 16.7.2020

TFF Birinci Lig'de son haftaya 2. sıradaki Erzurumspor BŞB'nin 2 puan gerisinde Play- Off'u garantilemiş olarak giren Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, az da olsa direkt Süper Lig şanslarının sürdüğünü söyledi. Ligde üst üste 4 galibiyet alarak en formda takım olan yeşil-siyahlılarda, "Maçlar oynanmadan kazanılmıyor" diyen Vural, "Erzurum son hafta Ümraniye'yi kağırlayacak.

'KAZANMAK ZORUNDAYIZ'
Ümraniye'nin rakibini yenecek gücü var. Bizim 1 puan üzerimizdeki Adana Demir da İstanbulspor'la karşılaşacak. İstanbulspor bize yenildikten sonra çıktığı 2 maçı da kazandı. Bu tip son maçlar stresli olur. Ancak Akhisarspor'a şampiyonluk yakışır" dedi. Puan hesabı yapmak için öncelikle kendilerinin son hafta Keçiörengücü'nü yenmeleri gerektiğini belirten Vural, şöyle konuştu: "Rakibimiz geçen hafta 14 haftadır yenilmeyen Karagümrük'ü yendi. Zor maç olacak ama kazanmak zorundayız."

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