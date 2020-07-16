Antalya’da Ege finali oynanabilir

Karşıyaka 22 Temmuz'da Derincespor'u mağlup ederse Play-Off'a kalan Turgutluspor'un aynı gün Erokspor ile oynayacağı maçın kazananı ile finalde karşılaşacak. Kaf-Kaf, sezonun ilk maçında deplasmanda Derincespor'a 4-1 mağlup olmuş ikinci maç ise pandemi nedeniyle oynanmamıştı. Ligi üçüncü sırada tamamlayan diğer Ege temsilcisi Turgutluspor ise Esenler Erokspor'u evinde 1-0 yenmiş rövanşta ise 1-1 berabere kalmıştı. Karşıyaka ile birlikte Turgutluspor'un finale kalması halinde 2. Lig'e çıkacak takım Ege'den olacak. 3. Lig 2. Grup'ta Kocaelispor 64 puanla Derince'nin 14 puan üstünde lider olarak 2. Lig'e yükselmişti.