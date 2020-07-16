Arıcan ayrıldı

Süper Lig ekibi Göztepe'de Suat Arıcan şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte altyapı ve A takım dahil olmak üzere toplam 11 yıldır takımda kaleci antrenörü olarak görev yapan Suat Arıcan ile yönetimin kararıyla yollar ayrıldı. Halen teknik direktör İlhan Palut'un ekibinde yer alan 52 yaşındaki Arıcan'ın ayrılık kararı taraftarlar arasında tepkiye neden oldu.

TRANSFERDE ANLAŞMAZLIK

Yönetimin ayrılık kararında kalecilerin düşen performansının etkili olduğu öğrenildi. Arıcan, devre arasında kaleci transferine karşı çıkmış ve genç eldivenler Göktuğ, Eren ve Arda'yı desteklemişti. Göztepe'de şimdiye kadar 20 teknik direktörle çalışan Arıcan, Beto'nun transferinde etkin rol oynamıştı.



ELDİVENLER GÖKTUĞ'UN

LİGDE cumartesi günü İstanbul deplasmanında Galatasaray'a konuk olacak olan Göztepe'de Ankaragücü maçında sakatlanan Beto'nun oynayamayacağı bu maçta yine Göktuğ'un görev alacağı öğrenildi. Teknik Direktör İlhan Palut'un genç Göktuğ ile idmanlarda yakından ilgilendiği öğrenildi.