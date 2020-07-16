En çok değişiklik Başakşehir’den

Süper Lig'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını arasından sonra uygulanmaya başlanan 5 oyuncu değişikliği hakkını en fazla kullanan takım lider Medipol Başakşehir oldu. Süper Lig'de 27. haftadan itibaren uygulanan yeni oyuncu değişikliği kuralı doğrultusunda takımlar 6 hafta boyunca 438 oyuncu değişikliği hakkı kullandı. Ligde 6 haftalık süreçte en fazla oyuncu değişikliğini yapan lider Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, 28 kez oyuna müdahale etti.

MALATYA VE GÖZ GÖZ TAKİPTE

Medipol Başakşehir'i 27'şer değişiklikle BtcTurk Malatyaspor ile Göztepe takip etti. Hes Kablo Kayserispor'un sadece 21 değişiklik yaptığı ilk 6 haftada Frapot TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor'un değişiklik sayısı 22'de kaldı. 6 haftalık süreçte Fenerbahçe hiçbir müsabakada 5 oyuncu değişiklik hakkını kullanmadı. Medipol Başakşehir ile BtcTurk Yeni Malatyaspor ise tüm karşılaşmalarda en az 4 değişikliğe gitti.