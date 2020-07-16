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Haberler Spor İç transferde fire istemiyor

İç transferde fire istemiyor

İç transferde fire istemiyor
Giriş Tarihi: 16.7.2020

Ligde bitime 2 hafta kala hedefsiz kalan Göztepe iç transferde fire istemiyor. Sarı-kırmızılılarda yönetim sözleşmesi bitecek olan yabancılar Beto, Napoleoni, Titi ve Andre Castro'nun yanı sıra takımda kalmasını istediği Berkan Emir, Deniz Kadah, Atınç Nukan ve kiralıklar Soner Aydoğdu ile Serdar Gürler'le yola devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, ilk etapta as kadroda forma giyen ağırlığını yerlilerin oluşturduğu dokuz futbolcu ile masaya oturarak ikna turlarına başlayacak.

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