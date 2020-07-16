Karşıyaka aşkıyla

TFF 3.Lig 2. Grup'ta Play- Off yarı finalinde 22 Temmuz'da Antalya Titanic Madran Stadyumu'nda saat 21.00'de Kocaeli temsilcisi Derincespor ile karşılaşacak olan Karşıyaka'da müthiş maç için geri sayım başladı. Ligi ikinci sırada tamamlayan güçlü rakibini elemesi halinde Turgutluspor- Esenler Erokspor maçının galibiyle 26 Temmuz'da finalde karşılaşacak yeşil-kırmızılılar bugün Antalya'ya giderek kampa girecek. Transfer yasağı nedeniyle bir kaç oyuncusu hariç 4 sezondur tamamı altyapısından genç oyuncularla mücadele eden Kaf-Kaf sınırlı bütçesine rağmen geçen sezon yine Play-Off'a kalmış ancak Vanspor'a elenmişti.

ÖZ EVLATLARIYLA ZAFERE

Bu sezon bütçe olarak kendisinden kat kat daha fazla olan takımları geride bırakıp zirveyi zorlayan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, müthiş heyecan öncesinde oldukça iddialı açıklamalarda bulundu. Oyuncularının genç olmalarına rağmen uzun süreden beri birlikte oynadığına ve tecrübe kazandığına dikkat çeken Tolungüç, "İddia ediyorum, bu ligin en iyi takımlarından birisiyiz. Karşıyaka'nın yeri burası değil. Hedefimiz iki maçı da kazanıp taraftarlarımıza şampiyonluk sevinci yaşatmak" dedi.



KAF-KAF'IN DEMİRBAŞLAR

TRANSFER yasağı nedeniyle 4 yıldır altyapı patentli kadroyla mücadele eden Karşıyaka'da Battal, Metin, Fatih, Mustafa Değirmenci ve Mustafa Aşan'ın kulüpte görmediği kalmadı. Yeşil-kırmızılıların 13 sezon mücadele ettiği 1. Lig'den düştüğü 2015- 2016'nın son haftalarda takımda forma giyen altyapı patentli 5 futbolcu Karşıyaka'da 3 farklı ligde forma giydi. 2 kez küme düşme acısı yaşayan, 2 kez de Play-Off oynama başarısı gösteren KSK'nin demirbaşları, "Hedefimiz İkinci Lig" diyorlar.