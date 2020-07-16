Menemen’den hamle

TFF 1. Lig'de son hafta maçında yarın Altınordu'yu konuk edecek Ekol Göz Menemenspor'da yeni sezon öncesi iç transfer görüşmeleri başladı. Önceki gün Tarık Çalış'tan sonra Mehmet Boztepe ile de yollarını ayıran yönetimin Jasmin Trtovac, kaleci Amir Güren, sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu ve defans oyuncusu Selim Aydemir'le masaya oturacağı öğrenildi. Kadrodaki as futbolcuları kaybetmek istemeyen yöneticilerin önümüzdeki günlerde iç transferi bitireceği kaydedildi. Yönetimin özellikle Mustafa Çeçenoğlu'na iyi bir teklif sunacağı belirtildi.

EN AZ 5 OYUNCU ALACAK

İzmir ekibinde sözleşmeleri bitecek olan Ali Keten, Domgjonas, Rasheed, Özkan Yıldırım, Murat Elkatmış ve Rıdvan Koçak'ın ise opsiyon maddelerinin bulunduğu ve bu futbolcularla ilgili de son kararın verileceği ifade edildi. Bu arada İzmir ekibi, dış transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda, özellikle Arnavutluk ve Almanya'da sezon boyunca izlenen, gelecek vaad eden yıldız futbolcuların peşini bırakmıyor. Sarı-lacivertlilerin belirlediği isimlerle Ağustos ayının ilk haftasında bir görüşme yapacağı ifade edildi. Menemen'in en az 5 oyuncuyu kadroya katacağı belirtildi.