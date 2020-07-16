Segbefia kulübeye mahkum

TFF 1. Lig ekibiAltay'ın devre arasında Gaziantep FK'dan transfer ettiği Segbefia, siyah-beyazlı takımda bir türlü göze giremedi. Togolu ön libero, ikinci yarıda İzmir ekibine transfer olduktan sonra bir süre kadroda yer bulamadı. Üst üste 5 maçta kadroya alınmayan Segbefia, ilk kez 25'inci haftadaki Altınordu derbisinde 18'e alınsa da 90 dakika kulübede bekledi.

TOGOLU GÖZDEN İYİCE DÜŞTÜ

Daha sonra Ekol Göz Menemenspor ve Hatayspor maçlarında yine kulübede görev bekleyen 29 yaşındaki deneyimli oyuncu, 14 Mart'taki F.Karagümrük deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, pandemi sonrası ligin yeniden başlamasının ardından sadece Osmanlı maçında 76. dakikada oyuna alındı.