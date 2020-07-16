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Haberler Spor Segbefia kulübeye mahkum

kulübeye mahkum

Togolu futbolcu, bu sezon forma giymekte zorlandı. 1 maçta ilk 11’e alındı.

Segbefia kulübeye mahkum
Giriş Tarihi: 16.7.2020

TFF 1. Lig ekibiAltay'ın devre arasında Gaziantep FK'dan transfer ettiği Segbefia, siyah-beyazlı takımda bir türlü göze giremedi. Togolu ön libero, ikinci yarıda İzmir ekibine transfer olduktan sonra bir süre kadroda yer bulamadı. Üst üste 5 maçta kadroya alınmayan Segbefia, ilk kez 25'inci haftadaki Altınordu derbisinde 18'e alınsa da 90 dakika kulübede bekledi.

TOGOLU GÖZDEN İYİCE DÜŞTÜ
Daha sonra Ekol Göz Menemenspor ve Hatayspor maçlarında yine kulübede görev bekleyen 29 yaşındaki deneyimli oyuncu, 14 Mart'taki F.Karagümrük deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, pandemi sonrası ligin yeniden başlamasının ardından sadece Osmanlı maçında 76. dakikada oyuna alındı.

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