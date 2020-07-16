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’un gözü ’ta

Trabzonspor’un gözü CAS’ta
Giriş Tarihi: 16.7.2020

Trabzonspor'un Uluslararası Tahkim Kurulu'nun (CAS) davası bugün görülecek. Kovid 19 pandemisi nedeniyle bu görüşmenin video konferans yardımıyla yapılacağı bildirildi. Bilindiği üzere 2016 yılında UEFA ile Finansal Fair-Play (FFP) anlaşması yapan Trabzonspor'un, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 Haziran 2020 tarihinde Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men edilmesine karar verilmişti. Trabzonspor güçlü bir savunmayla bu karara itiraz yaparak CAS'a başvurdu. Video konferans yöntemiyle bugün görüşülecek davaya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da dahil bir çok yönetici yer alacak.

BORDO-MAVİLİLER UMUTLU
CAS ile görülecek davaya yönetimin çoğunluğunun katılacağı öğrenilirken, bordo-mavili takım da cezanın kaldırılmasını bekliyor. Oyuncu satışları, alt yapıya yatırım ve sponsor gelirleriyle ekonomik anlamda büyük atılımlar yapan Trabzon'un savunmasında oyuncuların ödemelerini gününü gününe alması ve geçmiş borçların da bulunmaması bordo-mavili kulübün elini güçlendiriyor. Trabzon'un eski başkanlarından Muharrem Usta'nın da geçmişe dönük alacaklarından 38 milyon 438 bin 477 TL'lik kısmını kulübe bağışlaması da duruşmada bordo-mavililerin avantajına olacak.

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