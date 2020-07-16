Yabancı değirmeni

Süper Lig'de Avrupa Ligi hedefinden saparak sezonu hayal kırıklığı ile bitirmeye hazırlanan Göztepe geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da yabancı futbolcu transferinde umduğunu bulamadı. Futbol Federasyonu yeni sezon için Süper Lig'de sahadaki yabancı oyuncu sayısını 8 ile sınırlandırırken, Göz-Göz'de son üç sezonda yaşanan yabancı sirkülasyonu dikkat çekti.

TRANSFERDE UMDUKLARINI BULAMADILAR

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'e çıktığı 2017-2018 yılından bu yana 26 farklı yabancı oyuncuya kadrosunda yer verdi. Yabancı oyuncularda büyük hüsran yaşayan İzmir ekibi, 26 oyuncunun sadece 6'sından verim alabildi. Portekizli Beto, Adis Jahovic, Castro, Demba Ba ve Titi'nin yanı sıra son sezon kadroya katılan Napoleoni en çok katkı veren yabancılar olarak hafızalara kazındı.



7 FUTBOLCU İDARE ETTİ

Sarı-kırmızılı ekipte son üç sezondur forma giyen 8 yabancı futbolcu vasatı aşamadı. Süper Lig'e çıkan kadroda yer alan Leo Schwechlen ile ilk sezon takıma katılan Kadu, Rotman, Traore ve Poko ile geçen yıl transfer edilen Gassama ve Celso Borges kendilerinden beklenen performansı sergileyemedi.

NE OLACAK ŞİMDİ?

Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi halen devam eden yabancı oyunculardan Gassama, Borges ve Poko'ya gelecek teklifleri değerlendirip yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Ayrıca Mossoro ile devre arasında takıma katılan Wilczek ve Tripic de topun ağzına gelen yabancılar oldu.



OYUNCU TRAFİĞİ

2017-18

Beto Pimparel, Kosanovic, Leo, Kadu, Adama Traore, Wallace Reis, Yoan Gouffran, Rotman, Scarione, Axel Ngando, Andre Poko, Ghilas, Andre Castro, Demba Ba, Adis Jahovic



2018-19

Titi, Lamine Gassama, Agbenyenu, Fausto Grillo, Celso Borges, Cameron Jerome



2019-2020

Bubacarr Sanneh, Marcio Mossoro, Stefano Napoleoni, Kamil Wilczek, Zlatko Tpiric



SİLAHLARINI KAYBEDECEK

GÖZTEPE'NİN en çok verim aldığı yabancı futbolcular da takımdan ayrılmanın eşiğine geldi. Sözleşmeleri sona eren kaleci Beto'nun yanı sıra Titi, Napoleoni ve Castro ile Göz-Göz yönetimi yeni sezon için henüz anlaşma sağlayamadı. Yönetimin yıllık ücrette indirim talebini kabul etmeyen 4 yıldız oyuncuya da transfer teklifleri yağıyor. Sarıkırmızılıların, as kadroda yer alan isimleri takımda tutması zor gözüküyor

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