Altınordu’da rota Ahmet

TFF 1. Lig'de kümede kalmayı garantileyen Altınordu, gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için düğmeye bastı. Kırmızı-lacivertli ekibin listesinde Giresunspor ile yollarını ayıran tecrübeli kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek'in olduğu öğrenildi. İzmir ekibi devre arasında da 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu bünyesine katmak için hamle yapmıştı. Ancak Karadeniz temsilcisi, Ahmet İlhan'ın alacaklarını ödeyerek serbest kalmasını engellemişti. Teknik heyetin ısrarla istediği oyuncu için Altınordu yönetiminin bu futbolcuyla temaslara geçtiği ve olumlu cevap aldığı öğrenildi.

324 MAÇTA 48 GOL ATTI

Ligde sezonun bitmesinin ardından Ahmet İlhan Özek'in kırmızılacivertlilere resmi imzayı atması bekleniyor. Futbola Bozöyükspor'da başlayan Ahmet İlhan Özek'in yıldızı Manisaspor'da parladı. Tecrübeli futbolcu daha sonra Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği ve son olarak Giresunspor kulüplerinde forma giydi. Kariyerinde görev yaptığı 324 maçta 48 kez rakip fileleri havalandırdı ve 36 asist yaptı.



SÜPER LİG TECRÜBELİ

SAĞ kanat, sol kanat ve santror bölgelerinde forma giyen 32 yaşındaki Ahmet İlhan Özek, kariyerinin büyük bir bölümünü Süper Lig'de forma giyerek geçirdi. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de 177 mücadelede sahaya çıktı. Rakip fileleri 20 kez havalandırırken 22 golün de hazırlayıcısı oldu. Türkiye Kupası'nda 32 maçta 6 gol attı, 2 de asist yaptı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ