Balıkesirspor, Kore ve Tandina‘yı kaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirdi. Geçtiğimiz günlerde Alman 4. Lig ekibi Berliner AK 07'den 27 yaşındaki forvet Andaç Güleryüz ile alt yapıdan 18 yaşındaki kaleci Yasin Yiğit Berber ve sol bek Güney Çelik Keleş'i profesyonel yaparak 5'er yıllık sözleşme imzalayan Ege ekibi Beşiktaş'ın alt kategorilerinde mücadele eden Fildişi Sahilli 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Bosse Adam Cedric Kore ile Bosna Hersek 1. Lig ekibi Mladost DK ve Makedonya 1. Lig temsilcisi Shkupi formalarını da giyen Malili 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Maharafa Tandina ile ön protokol imzaladı.