  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Başakşehir’in 23 futbolcusu ilki yaşayacak

Başakşehir’in 23 futbolcusu ilki yaşayacak

’de ilk şampiyonluğuna yakın olan turuncu-mavili takımın tamamı tarihi bir zafere ulaşac ak.

Başakşehir’in 23 futbolcusu ilki yaşayacak
Giriş Tarihi: 17.7.2020

Medipol Başakşehir'in kadrosundaki 28 futbolcudan 23'ü Süper Lig'de ilk şampiyonluk sevincine çok yaklaştı. Turunculacivertli ekip, bu hafta sonu Hes Kablo Kayserispor'u yenmesi halinde, Trabzonspor'un oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. İstanbul ekibinin şampiyonluğa ulaşması halinde, Visca, Mahmut, İrfan Can, Epureanu, Clichy, Skrtel, Caiçara, Crivelli, Elia, Robinho, Aleksic, Berkay, Volkan, Gulbrandsen, Azubuike, Aziz, Ponck, Vieira, Mert Vurak, Ahmet Said, Muhammet, Yunus Emre ve Muhammed Emin, Süper Lig'de ilk kez bu sevinci yaşayacak. Takımda Mehmet Topal, Demba Ba, Mert Günok, Uğur Uçar ve Gökhan İnler geçmişte şampiyonluk sevinci yaşamış isimler.

ROBİNHO'NUN 7. HARİKASI
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho, Süper Lig'de de şampiyonluk yaşarsa, kariyerinde 5. farklı ülkede kupa sevinci yaşamış olacak. Real Madrid ile 2 kez İspanya'da, Milan ile 1 kez İtalya'da, Santos ile 2 kez Brezilya'da ve Guangzhou Evergrande ile 1 kez Çin'de şampiyonluk kupasını kaldıran Robinho, 7. kupaya yakın ve koleksiyonuna Süper Lig'i de eklemeyi hedefliyor. Clichy 2 kez Manchester City ve 1 kez Arsenal ile İngiltere, Elia 1 kez Feyenoord ile Hollanda ve 1 kez Juventus ile İtalya, Caiçara 3 kez Ludogorets ile Bulgaristan, Visca 2 kez Zeljeznicar ile Bosna Hersek, Gökhan 1 kez Leicester City ile İngiltere, Gulbrandsen 1 kez Norveç'te Molde ve 3 kez Salzburg ile Avusturya liginde şampiyonluk yaşamıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başakşehir’in 23 futbolcusu ilki yaşayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA