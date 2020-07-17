Başakşehir’in 23 futbolcusu ilki yaşayacak

Medipol Başakşehir'in kadrosundaki 28 futbolcudan 23'ü Süper Lig'de ilk şampiyonluk sevincine çok yaklaştı. Turunculacivertli ekip, bu hafta sonu Hes Kablo Kayserispor'u yenmesi halinde, Trabzonspor'un oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. İstanbul ekibinin şampiyonluğa ulaşması halinde, Visca, Mahmut, İrfan Can, Epureanu, Clichy, Skrtel, Caiçara, Crivelli, Elia, Robinho, Aleksic, Berkay, Volkan, Gulbrandsen, Azubuike, Aziz, Ponck, Vieira, Mert Vurak, Ahmet Said, Muhammet, Yunus Emre ve Muhammed Emin, Süper Lig'de ilk kez bu sevinci yaşayacak. Takımda Mehmet Topal, Demba Ba, Mert Günok, Uğur Uçar ve Gökhan İnler geçmişte şampiyonluk sevinci yaşamış isimler.



ROBİNHO'NUN 7. HARİKASI

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho, Süper Lig'de de şampiyonluk yaşarsa, kariyerinde 5. farklı ülkede kupa sevinci yaşamış olacak. Real Madrid ile 2 kez İspanya'da, Milan ile 1 kez İtalya'da, Santos ile 2 kez Brezilya'da ve Guangzhou Evergrande ile 1 kez Çin'de şampiyonluk kupasını kaldıran Robinho, 7. kupaya yakın ve koleksiyonuna Süper Lig'i de eklemeyi hedefliyor. Clichy 2 kez Manchester City ve 1 kez Arsenal ile İngiltere, Elia 1 kez Feyenoord ile Hollanda ve 1 kez Juventus ile İtalya, Caiçara 3 kez Ludogorets ile Bulgaristan, Visca 2 kez Zeljeznicar ile Bosna Hersek, Gökhan 1 kez Leicester City ile İngiltere, Gulbrandsen 1 kez Norveç'te Molde ve 3 kez Salzburg ile Avusturya liginde şampiyonluk yaşamıştı.