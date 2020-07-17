Denizli’nin neferiyim

Yukatel Denizlispor'da Stackhowiak'ın ayrılması, Tolgahan'ın elinin kırılmasıyla üçüncü kaleci olarak başladığı sezonda Trabzonspor karşısında ilk kez Süper Lig'de forma şansı bulan Hüseyin Altıntaş büyük mutluluk yaşıyor. Yeşil-siyahlı kulüpte 2012 yılında profesyonel olan, Belediye Bingöl ve Denizli BŞB'de kiralık oynayan Hüseyin, Denizlispor formasını ilk kez 2017-2018 sezonunda TFF 1. Lig'de giydi. Geçen sezon kupada 1 maçta, bu sezon da yine kupada 2 maçta görev yapan 26 yaşındaki eldiven, "Denizlispor'un neferiyim" dedi.

'KÜMEDE KALACAĞIZ'

Korona virüs pandemisinden sonra zorlu bir süreç geçirdiklerini vurgulayan Hüseyin, "Trabzon zaferini asla unutamam. Mutlaka bir galibiyete, nefese ihtiyacımız vardı. Hayatımdaki en büyük mutluluk. Allah'a şükür ki böyle bir galibiyet benim oynadığım maça denk geldi. Çok şükür dualarla buraya geldiğimizi düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki iki maçı da alnımızın akıyla bitireceğiz. Kümede kalacağız" dedi.



LEVENT KARTOP 2'DE 2 PEŞİNDE

YUKATEL Denizlispor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına oldukça iddialı hazırlanıyor. Uzun süre sonra alınan kritik galibiyetle moral bulan yeşil-siyahlı ekip, Alanyaspor maçını kazanarak ikide iki yapmayı hedefliyor. Teknik sorumlu Levent Kartop, "Önümüzde iki önemli maç daha var. Denizlispor düşmeyecektir. Fedakarca mücadele ederek istediğimiz puanları alıp ligde kalacağız. Rehavete kapılmayacağız" dedi.

SEBAHATTİN ALP