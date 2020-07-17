Fener’de rota Clyne

Fenerbahçe'nin sağ bek arayışları ile ilgili her yeni gün farklı bir iddia ortaya atılırken bu kez de Liverpool'dan ayrılan Nathaniel Clyne'ın ismi gündeme geldi. Bonservisi elinde bulunan oyuncular için teklif hazırlayan sarı-lacivertlilerin Nathaniel Clyne için de bir teklif sunduğu iddia edildi. 2015-2016 sezonunda Liverpool ile anlaşma sağlayan 29 yaşındaki oyuncu bu sezon kulübünde sadece hazırlık maçlarında görev aldı. Arada Bournemouth kulübünde bir sezon kiralık olarak görev yapan tecrübeli isim İngiltere Milli Takımı'nda da 14 kez mücadele etti. Kariyerinde toplam 331 kez sahaya çıkan oyuncu 8 kez gol sevinci yaşadı.

KONRAD MİCHALAK DA LİSTEDE

BU ARADA Fenerbahçe Ankaragücü forması giyen Konrad Michalak ile de yakından ilgileniyor. Devre arasında Rusya'nın Grozny takımından kiralık olarak Başkent temsilcisine gelen 22 yaşındaki kanat oyuncusu için Galatasaray da devrede.