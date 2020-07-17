Göz-Göz’den aslan atağı

Süper Lig'de sezon sonunda maddi bunalım nedeniyle birçok yıldızıyla yollarını ayırmaya hazırlanan Göztepe'de yönetim dış transferde düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, kiralık sözleşmesi sona eren ve sakatlığı sonrası 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Serdar Gürler'e alternatif olarak Jimmy Durmaz'ı transfer listesine aldı. Kurmaylar, Galatasaray ile iki maç sonra yollarını ayırmaya hazırlanan 31 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimlere başladı. Jimmy Durmaz'ın da Göztepe'ye yeşil ışık yaktığı öğrenilirken, transferin önündeki en büyük engel ise bonservis. Sezon başında Galatasaray'a transfer olan futbolcunun 2022 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunurken Göztepe yönetimi, bonservis talep edilmemesi durumunda transferi gerçekleştirecek.

GÖZLER FATİH TERİM'DE

Sarı-kırmızılılar bu konuda, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son kararını bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Terim ile görüşerek Jimmy Durmaz'ın transferinde kolaylık isteyecek. Yarınki karşılaşma sonrasında tarafların masaya oturması bekleniyor.



Göztepe'nin transfer listesinde yer alan Jimmy Durmaz bu sezon Galatasaray'da 9'u lig olmak üzere toplam 13 maça çıktı. Kanat oyuncusu, Malmö, G.Birliği, Olympiakos ve Fransa'da Toulouse ekiplerinde forma giydi.



Sağ kanat pozisyonunda forma giyen Jimmy Durmaz, sol kanat ve on numara olarak da görev yapıyor. Tercihini İsveç Milli Takımı'ndan yana kullanan tecrübeli oyuncu uluslar arası arenada milli formayla 49 maça çıktı.

BURAK HAKERLER