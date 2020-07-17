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Haberler Spor İzmir Büyükiehir’e Avrupa piyangosu

Büyükiehir’e Avrupa piyangosu

İzmir Büyükiehir’e Avrupa piyangosu
Giriş Tarihi: 17.7.2020

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ni 5. sırada tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor'un, lig ikincisi Yenimahalle Belediyespor'un Avrupa Kupalarından çekilmesi üzerine Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'na katılacağı bildirildi. Antrenör Senar Dayat, "İzmir'i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Avrupa'da çıktığı 36 maçta 16 galibiyet ve 20 mağlubiyet alan İzmir BŞB, en son 2015- 2016'da EHF Challenge Kupası çeyrek finalinde Polonya ekibi EKS Start'a elenmişti.

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