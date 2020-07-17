Kaf-Kaf filesi hedefe kilitlendi

Bayanlar Voleybol 1. Lig'de geçen sezon son maçta Play-Off'u kaçıran Karşıyaka'da yeni sezon öncesi kurmaylar düğmeye bastı. Takımı 10 yıldır Türkiye Bayan Voleybol Milli Takımı'nın başında bulunan Reşat Yazıcıoğlulları'na emanet eden Kaf-Kaf, Yaşar Üniversitesi'nin de ana sponsorluğunda gözünü Sultanlar Ligi'ne çevirdi. Geçtiğimiz günlerde Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, şube yönetiminin kulübe kazandırdığı Dr. Tibet Kızılcan Voleybol Salonu'nda incelemelerde bulundu. Dinçer, voleybol altyapı ve spor okulları hakkında bilgi aldı.