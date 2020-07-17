Kara Kartal’dan iki yıldıza kanca

Beşiktaş ile ilgili transfer iddiaları dün peş peşe geldi. Kara Kartal'ın sol kanat konusunda La Liga'ya tutunamayıp bir alt lige düşen Espanyol'da forma giyen Wu Lei'yi radarına aldığı bildirilirken Çinli oyuncunun sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek. Bu sezon 47 karşılaşmada oynayan ve 8 gol atan oyuncu için önümüzdeki hafta içerisinde temasa geçilmesi bekleniyor. Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan sağ kanat oyuncusu Edwin Gyasi'nin de CSKA Sofya'dan ayrıldığı ve çok yakında İstanbul'a geleceği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ ÖNDE

Afrika basını Edwin Gyasi'nin CSKA Sofya ile yollarının ayırmasının ardından oyuncunun Beşiktaş'a transferinin artık daha güçlü bir ihtimal olduğunu yazdı. Daha önce Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardığı öne sürülen yıldız isim 2018 yılında Aalesund'dan CSKA Sofya'ya transfer olmuştu.