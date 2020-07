KSK’de seferberlik

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play- Off'tan bir üst lige çıkmanın hesaplarını yapan Karşıyaka'ya taraftarından bir destek daha geldi. Antalya'da 22 Temmuz'da Derince Belediyespor ile Play-Off yarı final maçında karşılaşacak olan yeşilkırmızılarda 12. adam harekete geçti. Korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanacak olan kritik maçlar öncesi taraftarlar evlerini, iş yerlerini ve sokakları bayraklarla donatmak için düğmeye bastı. KSK'li taraftarlar, takımlarını önemli final maçları öncesi havaya sokmak için çalışma başlattı.

GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ

Yeşil-kırmızılı taraftarlar ayrıca sosyal medya hesaplarından birlik ve beraberlik çağrısı da yaptı. KSK'li taraftarlar, "Önümüzdeki iki maçı kazanırsak bir üst lige çıkacağız. Bugün her şeye yeniden başlıyoruz. Bir semtin uyanışına tanıklık edeceğiz. Karşıyaka'da yaşayan içinde Karşıyaka'yı yaşatan herkesi birlik olmaya davet ediyoruz. Gün birlik olma günü. Gün Karşıyakamıza destek olma günü. Her yeri yeşil-kırmızılı renklerle, bayraklarımızla donatılım. Sen de bayrağını balkonuna, dükkanına ve mahallene as. Güzel günler yola çıktı geliyor. Haydi Kaf-Kaf'ım biz inandık, siz de inanın."

GÖRKEM TÜRKYILMAZ