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Haberler Spor Manisa Futbol’da geri sayım basladı

Futbol’da geri sayım basladı

Manisa Futbol’da geri sayım basladı
Giriş Tarihi: 17.7.2020

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 20 Temmuz'da İnegölspor'la Play-Off çeyrek final maçına çıkacak Manisa Futbol Kulübü Antalya'da kampa girdi. İlk idmanına çıkan siyah-beyazlılar çalışmalara yenileme koşusuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından antrenman 5'e 2 oyunuyla sona erdi. Antalya'da oynanacak Play-Off maçlarına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade eden teknik direktör Cihat Arslan, "İnanıyorum ki Play-Off sonunda 1'inci Lig'e çıkan takım biz olacağız" diye konuştu.

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