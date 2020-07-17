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Menemen’de İzmir derbisi

1. Lig’in son haftasında bugün Ekol Göz Menemen, Altınordu’yu konuk edecek.

Menemen’de İzmir derbisi
Giriş Tarihi: 17.7.2020

TFF 1. Lig'de 34. haftanın açılış maçında hiçbir iddiası bulunmayan iki ekipten Ekol Göz Menemenspor evinde Altınordu ile prestij mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak İzmir derbisinde Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Maç beIN Sports Max 1'den canlı olarak yayınlanacak. Ligdeki ilk yılında 33 maçta 43 puan toplayarak 11'inci sırada yer alan Menemenspor, geçen hafta 36 puna ulaşarak kümede kalmayı garantileyen 14'üncü sıradaki Altınordu'ya sezonun ilk yarısında tek golle mağlup olmuştu.

GENÇLERE ŞANS DOĞDU
Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci ve Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun derbide fazla forma şansı bulamayan, genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadroları sahaya sürmeleri bekleniyor.

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