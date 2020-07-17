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Haberler Spor Nazilli Bld, kaptan Zafer’i bırakmadı

Nazilli Bld, kaptan Zafer’i bırakmadı

Nazilli Bld, kaptan Zafer’i bırakmadı
Giriş Tarihi: 17.7.2020

TFF 3. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor yönetimi, sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesi sona eren oyuncularla yeniden masaya oturuyor. İç transfer haraketliliğinin başladığı siyah-beyazlı ekipte ilk görüşme iki sezondur takımın formasını giyen takım kaptanı Zafer Özden'le yapıldı. Görüşmelerin ardından 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Zafer, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Demirören Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde genel kaptan Haluk Volaka, takımıyla nikah tazeleyen kaptana hayırlı olsun dileğinde bulundu.

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