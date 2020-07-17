Nefesler tutuldu

TFF 1. Lig'de normal sezonun son haftasında yarın deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak Altay, rakibini yenerek sezonun ikinci yarısındaki ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor. İkinci devrede deplasmanda oynadığı 8 maçta 6 beraberlik, 2 yenilgi alan siyah-beyazlılar, bu kez sahadan zaferle ayrılmak istiyor. Son deplasman galibiyetini 22 Aralık 2019'da ilk yarının son haftasında Erzurum'da alan Altay, Giresun'u dize getirmesi halinde 210 gün sonra evine 3 puanla dönecek. Düşük de olsa matematiksel olarak Play-Off iddiası bulunan Altay'ın galibiyetinin anlam kazanması için aynı anda başlayacak mücadelede küme düşen Adanaspor'un deplasmanda Karagümrük'ü yenmesi gerekiyor.

KOŞUKAVAK'IN CEZASI BİTTİ

Altay'da cezası nedeniyle son üç maçı tribünden takip eden genç teknik direktör Yalçın Koşukavak, bu kez takımının başında sahada yer alacak.