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Haberler Spor Özdemir: İyi bir sezon geçirdik

Özdemir: İyi bir sezon geçirdik

Özdemir: İyi bir sezon geçirdik
Giriş Tarihi: 17.7.2020

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, liglerde sezonun sonu yaklaşırken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, " "Süper Lig'de 2 maçımız kaldı. TFF 1'inci Lig'de de son haftayı oynadıktan sonra Play-Off maçları var. TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig maçlarımızı da Antalya'da oynamaya karar verdik. Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de çok önemli mücadeleler oldu. Son haftalara gelene kadar ne şampiyonlar belliydi ne de ligden düşenler. Bu durum TFF 1'inci Lig'de de böyle. Sadece çıkan bir takım belli oldu. İyi bir sezon geçirdiğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

OYNANMAZ DENMİŞTİ
Pandemi sürecinde tüm federasyonun büyük bir özveri ile çalıştığını belirten Özdemir, "Elimizden geldiğince tüm arkadaşlarım ve yönetim kurulu üyelerimiz büyük bir özveriyle çalıştık. Herkes bu pandemi döneminde futbol oynanamaz diyordu, biz şu ana kadar iyi oynadık ama elimiz hala kalbimizde. Daha kalan 2 haftalık süreç var. TFF 1'inci Lig'de son hafta ve sonrasında Play-Off maçları var. İnşallah kaza bela olmadan, herhangi bir hastalığa rastlanmadan sezonu sonlandırırız" açıklamasında bulundu.

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